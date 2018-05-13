Evde kızına mesaide insanlara hayat veriyor

Karşıyaka ilçesindeki Demirköprü 112 İstasyonunda görev yapan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Kocaoğlan, evinde ve iş yaşamındaki özverili çalışmasıyla dikkati çekiyor.

Kocaoğlan'ın 8 yıl önce doğan ve Beyza ismini verdikleri bebeklerine serebral palsi (beyin felci) teşhisi kondu. Hayata tutunması için özenli bir bakımın gerektiği kızını yaşatmak üzere kendine söz veren Kocaoğlan, her şeye rağmen görevini de bırakmadı.

Daha önce bir hastanede mesai düzenine göre çalışan Kocaoğlan, kızının tedavi masraflarını karşılamak için 112 istasyonunda bir gün çalışıp üç gün izin yaptığı nöbet düzenine göre çalışmaya başladı.

Kocaoğlan'ın çalıştığı günlerde Beyza'ya babaannesi bakarken, fedakar anne de mesaisine gidip can kurtarmaya devam ediyor.

Görev yaptığı istasyona gelen hasta çocuk ihbarlarına karşı çok duyarlı davranan Kocaoğlan, vakaya ulaştıkları zaman bir yandan tıbbi destek verirken, diğer yandan aileleri sakinleştirmeye çalışıyor.

"Hayatımı kızıma adadım"

Fatma Kocaoğlan, kızına daha çok vakit ayırmak için 112 ambulans servisinde göreve başladığını, hayatlar kurtarmaya başlayınca bu durumun kendisini psikolojik olarak mutlu ettiğini söyledi.

Kızının hastalığının tedavisinin olmadığını belirten Kocaoğlan, "Annelik fedakarlık gerektiriyor. Çocuğunuz canınızın bir parçası, ondan vazgeçemezsiniz. Hayatımı artık ona adadım. Her şeyi çocuğumun rahatı için yapıyorum. Kendimi artık düşünmüyorum. 8 yıldır onun yaşadığını görmek bizim için büyük bir mucize." dedi.

Kocaoğlan, 112 kıyafetlerini giyip göreve başladığı zaman kızının yaşadığı sağlık sorununu aklının bir köşesine koyduğunu, başka insanlara şifa dağıttığı için daha soğukkanlı bir şekilde görevini yerine getirdiğini ifade etti.

"Duygusallığı içimde yaşıyorum"

Ambulansta beraber çalıştığı arkadaşlarına bile kızının yaşadığı sağlık sorunlarını yıllar sonra anlattığını kaydeden Kocaoğlan, şunları söyledi:

"Evimde annelik görevini yapıyorum. Aynı zamanda sağlıkçıyım, hem çocuğuma hem de bana ihtiyacı olan hastalara bakıyorum. Kendi çocuğumun sağlık sorunlarını bildiğim için vakalarda daha güçlü oluyorum, duygusallığı içimde yaşıyorum. Çalışan bir anne olarak 24 saat görev yapıyorum. Stresli bir işim var ama nöbet çıkışı eve geldiğimde çocuğumun iyi olduğunu ve mutlu olduğunu görünce ben de mutlu oluyorum. İşimde yaşadığım tüm stres bir anda gidiyor."

Kızıyla arasında çok iyi bir iletişim olduğunu anlatan Kocaoğlan, beyin felci olmasına rağmen aralarındaki güçlü sevgi sayesinde kızının söylediği bazı şeyleri algıladığını kaydetti.

"Bazen kendimi onun yerine koyuyorum"

Kocaoğlan'ın mesai arkadaşı 33 yaşındaki Neşe Kaya ise 5 yıldan bu yana aynı ambulansta çalıştıklarını, her geçen gün kendisine olan hayranlığının arttığını söyledi.

Hayatında tanıdığı en özel insanının Kocaoğlan olduğunun altını çizen Kaya, "İşinde çok profesyonel. Bazen kendimi yerine koyuyorum, benim böyle bir çocuğum olsa bu vakalara nasıl yaklaşırım? Fatma Hanım kadar profesyonel yaklaşır mıyım bilmiyorum." dedi.

Elif Tombal da bir kadın olarak 112 ambulans servisinde çalışmanın zorluğuna işaret ederek, yaşadığı o kadar zorluğa rağmen Kocaoğlan'ın görevini başarıyla yapıp kendilerine çok iyi rol model olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA