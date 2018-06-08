Evde eğitim gören kelebek hastası öğrencinin karne sevinci

Kırklareli'de doğuştan kelebek hastalığı ile mücadele eden Emircan Yalvan, 3 yıldır eğitimini Kavaklı beldesindeki evinde sürdürüyor.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğrenciyi evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

Büyük heyecan ve mutluluk yaşayan küçük öğrenci, karnesini inceleyerek öğretmenlerine teşekkür etti.

Emircan Yalvan, daha sonra evde öğretmeniyle yaptığı resim ve kompozisyon çalışmalarını Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'a gösterdi.

"En büyük hayalim polis olmak"

Karnesini getirecek öğretmenlerini dört gözle beklediğini belirten Emircan Yalvan, notlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Yalvan, "Karnemi çok iyi buldum. Ellerim yara olduğu için annem babam beni okula göndermeye korkuyor. Çünkü en hassas bir şeyde derim kalkıyor ve yara oluyor. En büyük hayalim ise polis olmak. İyi insanları kötü insanlardan korumak ve bayrağa el uzatanlara dersini vermek istiyorum" dedi.

Anne Gülhan Yalvan da oğlunun karnesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Öğretmen Gülhan Aşanboğa ise öğrencisinin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Kaynak :AA