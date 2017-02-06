  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Evde bakım hizmeti yaşlıların yüzünü güldürüyor

Evde bakım hizmeti yaşlıların yüzünü güldürüyor

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veriyor.

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Evde bakım hizmeti yaşlıların yüzünü güldürüyor

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman'ın vatandaşa kaliteli hizmet sunulması talimatıyla çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olanların evlerinde detaylı temizlik yapıyor. Ekipler, yanlarında getirdikleri malzemelerle toz alıp, eşyaları temizliyor.

Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların taleplerini alan ekipler, istekleri Mardin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletiyor.

Belediye görevlilerine çay ikram eden vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Ev temizliği yapılan Zekiye Öztürk, terör saldırılarından dolayı bedensel engelli ablasıyla birlikte Nusaybin'den Mardin'e yerleşmek zorunda kaldığını söyledi.

Komşularının yardım ettiğini anlatan Öztürk, "Mardin Büyükşehir Belediyesinden geldiler, evimizi temizlediler. Allah razı olsun. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Mardin Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi bu hizmeti sundu." dedi.

"Güzel bir hizmet oldu"

Mesude Ertakgöz de hasta ve yaşlı insanlar için çok iyi bir hizmet sunulduğunu ifade etti.

Belediye ekiplerinin yaptığı hizmetten dolayı memnun olduğunu kaydeden Ertakgöz, "Belediye Başkanı bu konularda hassas davranıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptıkları temizlikten dolayı memnunuz. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Belediye yönetimi değiştikten sonra bu hizmet bize sunuldu. Güzel bir hizmet oldu. Böyle bir imkanın bize sağlanması güzel. Bizim gibi hasta insanlar için çok iyi oldu. Allah razı olsun." diye konuştu.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, khk, mardin büyükşehir belediyesi, yaşlı, hasta
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