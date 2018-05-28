Evcil hayvanlara güzellik merkezinde bakım

İzmir'de yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren hayvan güzellik merkezi, kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanlara banyo, bakım ve tıraş hizmeti veriyor.

Güzellik merkezinin sahibi Eser Alaş, özellikle uzun tüylü hayvanların düzenli banyo ve bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

"İnsanların vücutları için yapılan birçok bakım ve güzellik hizmeti hayvanlar için de veriliyor. Çeşitli spa ve bakımlarımız var. Bunların hepsini evcil hayvanlarımıza uygulayarak onların rahat bir gün geçirmelerini, temiz ve sağlıklı olmalarını sağlıyoruz."

Merkezde verilen hizmet şöyle: Tırnak kesimi, pati arası temizliği, deri ve tüy bakımı, kulak, göz, ağız bakımı, banyo ve tıraş.

Müşteriler bir tıraş modeliyle geliyor

Alaş, genelde ailelerin internetten bulduğu bir görselle ya da bir tıraş modeliyle geldiğini anlattı.

"Görsellerdeki gibi görmek istiyorlar köpeklerini. 'Bu görseldeki tıraşı yaptırmak istiyoruz' diyorlar ya da bizim fikirlerimizi soruyor. Biz de istedikleri modeli uyguluyoruz."

Düzenli bakımları yapılmayan hayvanlarda birçok deri ve tüy hastalığı görülüyor. Alaş ise, evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmak için bu tarz bakımlara ihtiyaç duyulduğundan bahsediyor.

"Çünkü evimizde evcil hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Evcil hayvanların yaşam standardı yükselirse bizimki de yükselir. Banyo bakım ve tıraş hizmeti yapılmadığı takdirde hayvanların derilerinde çok kolay mantar, egzema gibi hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu hastalıkların da insanlara çok kolay geçebilen çeşitleri var. Bu tarz bakımlı tıraşlı temiz hayvanlar hem bizim hayatımızı kolaylaştırır hem de onların yaşam standartını yükseltir."

Kaynak: AA