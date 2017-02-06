Ev hanımlarının emeğini dünyaya pazarlıyorlar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir araya gelerek kurdukları dernekle ev kadınlarının ürettikleri ürünleri satan ve onların kazanç sağlamasına önayak olan 8 kadının başarı hikayesi ilgi çekiyor.

Taşköprü'de yaşayan ve 2011 yılında Taşköprü Halk Eğitim Merkezinin açtığı yağlı boya kursunda tanışan 8 ev hanımı, bir araya gelerek Anka Sanat Taşköprü Kadın Girişimciler Derneğini kurdu. Bugün 45 kişinin üye olduğu dernek, yaptıkları çeşitli ürünleri satarak ev hanımı üyelerinin kazanç elde etmesini sağlıyor.

Dernek başkanı Öznur Car, her şeye bir hayalle başladıklarını, kadın dayanışmasıyla büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Hayatı ve çalışmayı çok seven kadınların bir araya gelerek daha güzel bir yaşam için derneği kurduklarını dile getiren Car, adeta hayata yeni bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Belediyenin açtığı butikte satılıyor

"Küllerinden yeniden hayat bulan Anka kuşu, farklı inanışlarda diriliş simgesi olarak benimsenmiş ve kabul görmüştür. Biz de kadınlar olarak bunu örnek alarak derneğimize 'Anka' adını koyduk." diyen Car,"Derneğimizde çeşitli tasarımlar yaparak üyelerimizin çoğaltmasını sağlıyoruz. Var olan bir ürünü yapmıyoruz. Tasarladığımız ürünler tamamen özel, el ürünüdür. Tığ işi, makine işi, fular, taş baskı,tezgah dokuma gibi ürünler üretiyoruz. Daha çok ise tekstil ürünü tasarlıyoruz. Dernekte tasarlanan ürünleri üyelerimize dağıtıyoruz. Onlar da yaparak bize getiriyor. Ev hanımları yaptıkları ürün başına para kazanıyor. Ev bütçelerine katkı sunmasının yanı sıra ekonomik özgürlüklerini de kazanıyorlar."diye konuştu.

Ev hanımlarının yaptığı ürünleri kurdukları Anka Sanat aracılığıyla pazarladıklarını bildiren Car, "Ürünleri genellikle internet üzerinden pazarlıyoruz. Ayrıca belediyenin verdiği bir butik dükkanı var. Orada da satıyoruz. Böylece ev hanımlarına destek oluyoruz." dedi. AA