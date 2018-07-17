Etrafı çam ağaçlarıyla örtülü Uludağ'ın orman köşkleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ Sarıalan mevkisinde 46 orman köşkü inşa ettirdi. Köşkler, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Bursa şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan'ın etrafı çam ağaçlarıyla örtülü. Bol oksijenli havaya sahip bölgedeki orman köşkleri, kışın olduğu gibi yaz aylarında da yoğun.

200 dönüm alana kurulu

Orman köşklerinin işletmesini devralan şirketin rezervasyon sorumlusu Meltem Öz, yaklaşık 3 yıldır hizmet veren orman köşklerinin 197 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Öz, yaklaşık 200 dönüm alan üzerine kurulu 8'i altı, geri kalanı 4'er kişilik 46 orman köşkünün 12 ay hizmet verdiğini vurgulayarak, "Bölge, yaz aylarında sağlık turizmi açısından da önem taşıyor. Kadınlarda 17, erkeklerde 21 gün üzeri konaklama yapıldığında kan yenilenmesi söz konusu oluyor. Bundan dolayı Uludağ'a yoğun ilgi var" dedi.

Kış aylarında maliyet yükseliyor

Köşk fiyatlarının yaz aylarında günlük 500-600 lira arasında değiştiğini belirten Öz, şöyle konuştu:

"Kışın bu fiyatlar artabiliyor. Kayak turizminden dolayı kış aylarında maliyet yükseliyor. Apart otel konseptinde hizmet veriyoruz. Yaz aylarında özellikle hafta sonları yüzde 80 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Hafta içi de yoğunluk söz konusu. Katar, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimiz yoğunlukta. Bulundukları ülkelerde sıcaktan bunalan serinlik için Uludağ'a geliyor. Uludağ'da profesyonel alan kılavuzları eşliğinde yürüyüş yapan, elektrikli bisikletle tur atan tatilciler, konaklamak için de köşkleri tercih ediyor."

"Uludağ çok güzel"

Suudi Arabistan'dan ailesiyle Uludağ'a gelen ve köşklerde konaklayan Abdulkerim Dehluz, Türkiye'ye her yıl geldiğini anlattı.

Aynı zamanda Uludağ'ı çok beğendiğini söyleyen Dehluz, şunları söyledi:

"Yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez Uludağ'a geliyorum. Suudi Arabistan çok sıcak. Buradaki orman havası bize iyi geliyor. Her yıl gelip bu köşklerde konaklıyorum."

Kaynak: AA