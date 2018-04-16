Eskişehir'den Bilecik'e atalarını ziyarete atla geldiler

Eskişehir Ertuğrul Gazi Atlı Spor Kulübü üyeleri, yaklaşık 5 saat süren yolculuğun ardından Söğüt'e vardı.

Güzergah boyunca vatandaşlardan ilgi gören atlı grup, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti. Ekip, Haziran ayında bir gösteri programı kapsamında tekrar ilçeye gelecek.

Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çelik, 2013 yılında kurulan kulüplerinin gönüllülerden oluştuğunu anlattı.

"Sultan 2. Abdülhamid döneminde Kayıboyu Karakeçili aşiretinden seçilerek kurulan Ertuğrul Alayı'na ithafen, onların torunlarından da binicilerin olduğu bir ekip olarak faaliyet gösteriyoruz. 12 atımız ve 32 sporcumuz var, inşallah yakın zamanda bir çiftlik faaliyete geçecek. İnsanlara ata sporumuzu tanıtmak gayretindeyiz. At üzerinde ok atmak, kılıç, mızrak kullanmanın olduğu geleneksel Türk okçuluğunu icra ediyoruz."

Dernek üyesi Ender Kırcı da, "Herkes kendi atına ağılında kendi bakar. Buraya gelme sebebimiz atamız, dedemiz olan Ertuğrul Gazi'yi ziyaret. Eskişehir'den dün başlayan yolculuğumuz Aşağısögütönü, Yukarısögütönü, Keskin, Çukurhisar köyleri üzerinden Söğüt sınırlarına geçerek Oluklu, Savcıbey, Kızılsayar üzerinden ilçeye ulaştık. Eskişehir'den yaklaşık 5 saat süren bir atlı yolculuk ile buraya ulaştık. Aynı güzergahtan da döneceğiz" dedi.

Kaynak: AA