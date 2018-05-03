Eski yatak, süpürge sapı ve dubayla şampiyonluğa uzanan yolculuk

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kavak Köyü Zeki Seyfi Şahin Ortaokulu öğrencileri...

Beden Eğitimi Öğretmeni Ethem Göngör'ün desteğiyle, atık malzemelerle atletizm yarışmasına hazırlandılar.

İlk olarak, kullanılmayan süpürge sapları, eski yataklar ve dubalarla parkur oluşturdular. Süpürge sapından atlama çıtası, taşıma kumdan kum havuzu, dubalarla engelli parkuru yaptılar.

Zor şartlarda, kendi oluşturdukları malzemelerle, Sivas'ta 10-11 Nisan'da düzenlenen Yıldız Kızlar Puanlı Atletizm Yarışması'na katıldılar. 6 kız öğrenci, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma, engelli koşu, bayrak koşusu, bin 500 metre ve 800 metre kategorilerinde yarıştı.

Öğrenciler yarışmada il birincisi oldu ve Türkiye grup finallerine katılmaya hak kazandı.

"Çocuklar ellerinden geleni yaptı"

Beden eğitimi öğretmeni Ethem Güngör, köy okulu olması nedeniyele fazla spor malzemesi bulunmadığını ve yarışmalara zor şartlar altında hazırlandıklarını söyledi.

"Köy şartları nedeniyle imkanlarımız merkezdeki okullara göre daha kısıtlıydı. Şartlar zor olsa da çocuklar büyük bir azim, istek ve kararlılıkla çalıştı, elinden gelen her şeyi yaptı. Çocuklarımız gerçekten azim ve gayretle çalışarak il birinciliğini sahip oldular. Bu ay içinde Türkiye Grup Finalleri var, takım halinde oraya katılacağız. Orada 16 şehir takımı olacak, Sivas'ı temsilen oraya gideceğiz. Hedefimiz ilk 2 içerisine girip, Türkiye Finali'ne gitmek."

Azim ve kararlılığın önüne hiç kimse geçemez

Takım kaptanı Saniye Argu da, çok çaba gösterdiğini ve azimle her şeyin gerçekleştiğini anlattı.

"Rakiplerimiz gerçekten çok güçlüydü ama biz çok inanarak ve arzuyla çalışarak gitmiştik oraya. Azim ve kararlılığın önüne hiç kimse geçemez."

Kaynak: AA