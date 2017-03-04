Eski sandıklardan 'Kütahya bebekleri' çıktı

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle yürütülen "Kütahya Bebekleri" projesi kapsamında, onlarca yaşlı kadınla görüşüldü, sandıklarından çıkan geleneksel giysiler fotoğraflanıp, desenleri bilgisayar ortamında küçültülerek yapma bebeklere uyarlandı.

Yüz ve ellerinde yünün iğneyle keçeleştirilmesiyle formlar oluşturulan bebeklerden 5 farklı modelde 60 adet üretildi.

Projeyi geliştiren DPÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yelda Şener, Kütahya'nın, çok büyük ve çeşitli kültürlerin değerlerini özümsemiş köklü bir tarihi mirasa ev sahipliği yaptığını, kente özgü geleneksel kıyafetlerin, bu zenginliğin kanıtı olduğunu söyledi.

Şener, proje kapsamında, Kütahya'nın geleneksel kıyafetlerinden esinlenerek hazırladıkları el yapımı bebekleri, turistik bir ürün haline getirmeyi planladıklarını, böylece söz konusu kıyafetlerin nesilden nesile aktarılmasına da katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Yöreye özgü asırlık, geleneksel, orijinal kıyafetlerin sandıklardan çıkarılarak incelendiğini anlatan Şener, "Kütahya'da yaşayan önde gelen onlarca yaşlı kadınla bire bir görüşmeler yaptık. Sandıklarda saklanan ve büyük annelerinden kalan orijinal kıyafetleri inceledik. Bu kıyafetleri fotoğraflayarak desenlerini bilgisayar ortamına aktardık ve modelleri ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Şener, dikilen geleneksel kıyafetli yapma bebeklerin il dışından gelen ziyaretçilerin uğrak mekanlarında sergileneceğini belirterek, seri üretim konusunda da kararın üniversite yönetimince verileceğini bildirdi.