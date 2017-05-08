Eski model otobüsü lokantaya çevirdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ebu Macid, eski model otobüsü lokantaya dönüştürerek, halka yemek hizmeti sunuyor.

Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına park edilen ve "Muhenned Yiyecek" adı verilen seyyar lokantada her gün akşam 19.00'dan sonra gecenin geç saatlerine kadar Bağdatlı ve kent dışından gelen müşteriler ağırlanıyor.

Seyyar lokantada daha fazla müşteri ağırlamak için otobüsün üstüne ek kat yaptıran Ebu Macid, "Lokanta için kiralayabilecek uygun yer bulamadım. Otobüsün 5 yıl boyunca atıl şekilde terkedildiğini görünce sahibinden satın alıp buraya getirdim. Tüm iç ve dış bakımını yeniden yaptım." dedi.

Daha fazla müşteri ağırlayabilmek için otobüse teras kat yaptırdığını ifade eden Ebu Macid, "Giriş katta aile, üst katta da gençleri ağırlıyoruz. Gençler üst kata yaptırdığımız merdivenle çıkıyor. Aileler olmadığı zaman gençler giriş katı kullanabiliyor. Otobüsün içerisinde klima ve ışıklandırma sistemi de bulunuyor. Otobüsün içerisinde ayrıca 9 güvenlik kamerası da var." diye konuştu.

Ebu Macid, "Vatandaşlar bunu ilk başlarda garipsese de sonradan büyük rağbet gördü." diyerek, söz konusu seyyar lokantanın ülkede benzerinin olmadığını ileri sürdü.

"Üniversite öğrencileri otobüsü kiralıyor"

"Bağdat'ın seyyar lokantası, park edildiği yerde müşterilere hizmet vermekle yetinmiyor." diyen Ebu Macid, "Üniversite öğrencileri, mezuniyet törenlerinde otobüsü kiralıyor ve kampüste yemek ziyafeti veriyorlar." bilgisini verdi.

Bağdatlılar tarafından ilgi gören otobüs lokantada, müşterilerine zengin menü çeşidiyle hizmet veriyor.