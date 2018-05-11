'Eski Camii' cemaati cuma namazını çiçekler arasında kıldı

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır" şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıflar Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü.

Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Camii içine, 5 bin çiçeğin konulduğu vazolar yerleştirildi.

Caminin girişine de vatandaşların namaz sonrası alması için çiçekler bırakıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan günümüze miras kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Camiyi 5 bin çiçekle donattıklarını belirten Güneren şunları anlattı:

"Unutulmuş olan bu geleneği 5 yıldır Edirne'de yaşatıyoruz. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği bir gelenek. Evliya Çelebi, mevsim çiçekleriyle caminin donatıldığını ve camiye gelen cemaatin güzel kokularla karşılaştığını belirtmiş. Biz de Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü olarak bu geleneği yaşatıyoruz. Camimizi 5 bin adet mevsim çiçeğiyle donattık. Böylelikle camiye gelen insanlar caminin içindeki hoş kokuyu duymuş olacak."

Cuma namazı için camiye gelenler vazolar içerisinde konulmuş mevsim çiçekleri arasında namaz kıldı.

Kaynak: AA