Eski askeri araçlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Ordu’da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak restore ediyor. Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsü'nden temin ettiğini aktaran Karapestil, bu iş için kurduğu özel deposunda askeri araçları adeta biriktiriyor. Askeri birliği andıran deposunda araçları her gün kontrol eden tamirci Turgut Karapestil, zevkle yaptığı işi ile yıllık yaklaşık 30 tane arazi aracı sattığını belirtiyor.

Hurda askeri araçlar sıfırlanıyor

Tamirci Turgut Karapestil, 40 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeler ile araçları çalışır ve yürür hale getirdiğini söylüyor. Karapestil, bu işe merak salmasının, babasının küçük yaşta tamirhaneye vermesi ile başladığını belirterek, "Babamın beni oto tamirhaneye vermesi ile bu hayatım devam etti. Cipleri de genelde eskiden resmi dairelerden ihale yolu ile alırdık. Şu anda resmi dairelerde cipler kalmadı, askeriyeden alıyoruz ve bunların tamirleri yapıp vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bunlar ilk bize geldiğinde göründüğü gibi değil, askeriyeden çıktığında çok masraflı oluyor. Makine Kimya Enstitüsü'nde veya nakliye sırasında çok zarar görüyor. Tam olarak hurda halinde aldığımız cipleri restore ediyoruz. Motor ve şanzıman aksamını elden geçirip yürür hale getiriyoruz. Herkes aynı rengi beğenmiyor. Değişik renklerde yapılmış 8-10 tane aracımız var. Farklı renklerden araçları yapıyoruz, müşteri zevkine göre tercih ediyor. Ama tabi daha değişik isteyenler de oluyor” dedi.

“Meraklıları satın alıyor”

Kullanılmaz halde olan arazi araçlarının köylüler ve meraklı kişiler tarafından satın alındığını dikkat çeken Karapestil, "Bu araçların sonu yok. Ne kadar para harcarsan o kadar gidiyor. Genelde bunları arazisi olan ve Off Road tutkunları tercih ediyor. Yani günlük kullanılacak araçlar değil ama köyde bağ ve bahçesi olanlar muhtemelen alıyor. Çünkü bu araçların yenisi de çıkmadığı için, vatandaşlar bunları tercih ediyor. Bu cipler arazide de rahat olduğu için tercih ediliyor” diye konuştu.

“Restorasyon 3 ay kadar sürebiliyor”

Karapestil, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yıllık aşağı yukarı biz 30 tane araç toplamaya çalışıyoruz ama bunların kaporta, boya ve döşemesi derken bir araç neredeyse 3 ayda zor çıkıyor. Biz sadece bir aracın peşinde gezmiyoruz. 3-4 tane aracı bir sökmeye başlıyoruz, boya ve kaporta derken bu şekilde toplanıyor. Bu araçlarda edilen masrafın sonu yok. Bu araçların masrafı 50-60 bin lirayı buluyor. Vatandaş kendi zevkine göre çok özellik istiyor.”

Kaynak: İHA