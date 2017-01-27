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Eşinin mesleğine merak sardı

Evlendikten sonra, anahtarcı eşinin mesleğine merak saran, 8 yıl önce de ustalık belgesi alan 45 yaşındaki Naime Boz, çilingirlik yapıyor.

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Eşinin mesleğine merak sardı

Eskişehir'de, evlendikten sonra, anahtarcı eşinin mesleğine merak saran, 8 yıl önce de ustalık belgesi alan 45 yaşındaki kadın, çilingirlik yapıyor.

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde eşi ve oğluyla anahtarcı dükkanı işleten Naime Boz, yaptığı açıklamada, eşi Mehmet Boz ile 1988'de evlendiğini, eşinin iş yerine gelip giderken mesleği sevmeye başladığını anlattı.

Anahtarların yapım sürecini inceleyerek zamanla işi öğrendiğini ve anahtar makinesinin başına geçtiğini aktaran Boz, şöyle devam etti:

"Bu işte istekli olmak da önemli. İsteyerek ve özenerek başladım. Eşim bu işe başlamadan önce 'Bu işi yaparsın ama gerek yok.' diyordu. Eşime 'Bir anahtar yapayım, deneyeyim.' diyordum, sonra yapmaya başladım. Daha sonra bu isteğim eşimin hoşuna gitti. Eşimin destekleriyle başladım."

"Ustalık belgesi olan ilk kadınlardan biriyim"

Boz, 2009'da ustalık belgesini aldığını ancak çilingirliğin hep erkek mesleği olarak görüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Çilingir ustalık belgesi olan ilk kadınlardan biriyim. Bunun erkek mesleği olmadığını kadınların da yapabileceklerini gösteriyorum. İş yerine gelenler beni gördüklerinde 'Anahtar yaptıracaktık ama' diyerek içeriye giriyor. Kapı açmaya gittiğimde de 'Biz erkek bekliyorduk ancak kadınların yapması da çok güzel.' diyorlar. Çilingirlik mesleğinde sadece kadınların değil erkeklerin de zorluklarla karşılaştıklarını biliyorum çünkü kapı açma biraz risklidir." AA

Etiketler: eskişehir, çilingir kadın, naime boz
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