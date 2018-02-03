Eşinin acısına 6 saat dayanabildi

Aydın'da Konaklı Mahallesi’nde yaşayan Nazlı Cerit kozalak toplarken uçurumdan aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cerit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşinin vefat haberine üzülen Şükrü Cerit de (71) yaklaşık 6 saat sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cerit çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA