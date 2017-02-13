Erzurum'da YGS adaylarına soru bankası seti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, öğrencilere armağan edilecek soru bankalarının okullara gönderilmesi sebebiyle belediyenin hizmet binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, eğitime büyük önem verdiklerini belirtti.

Sekmen, çağın, bilginin, bilgi üretmenin, sorgulamanın, araştırmanın en büyük değer olarak öne çıktığı bir çağ olduğunu ifade ederek, "Böylesi bir çağda bilgiyi depolayan değil, karmaşık bilgiler içerisinden gerekeni seçen, parçaları bir araya getiren, bilgiyi üreten ve kullanan, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanabilen, girişimci ve yenilikçi yönü gelişmiş bireylere ihtiyaç vardır. Bizler, değerli gençlerimize daha iyi bir gelecek temin edebilmek için her adımımızı bu şuurla attık. Belediye bütçemizin önemli bölümünü eğitime ayırdık." dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteyi sağlamak amacıyla okulları onardıklarını, ücretsiz kitap temin ettiklerini, okuma atölyeleri, gençlik merkezleri ve ücretsiz internet erişimi sağladıklarını belirten Sekmen, YGS'ye girecek olan 9 bin 67 öğrenciye de alanlarına göre hazırlanan soru bankası setlerinin dağıtımına başlandığını ifade etti.

Sekmen, 20 ilçenin tamamında soru bankası setlerinin dağıtımının yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki son bir aylık sürede bu soru bankalarını çözerek öğrencilerimiz daha başarılı olacaklar ve nihayetinde şehrimizden daha fazla öğrencimizi üniversiteye yerleştirmiş olacağız. Belediye olarak bir yandan eğitimi güçlendirirken bir yandan da eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmak üzere bu alana yatırımlar yapıyoruz. En büyük arzumuz bu çağın gerektirdiği beceriler kadar milli ve manevi değerlerimizi, insanlığın geleceğini şekillendirecek olan sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma, sorumluluk sahibi olma gibi değerleri de öğrencilerimizin kazanmasıdır. Biliyor ve inanıyorum ki öğrencilerimiz büyük bir ülkenin, kadim bir şehrin çocuklarıdır. Zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip, medeniyetler inşa etmiş, medeniyet tasavvuru olan bir milletin evlatları, özgüven içinde, gücünü ecdadımızdan alarak, aydınlık bir istikbali hiç kuşkusuz gençlerimiz inşa edecektir. Öğrencilerimize YGS'de başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından YGS soru bankası setlerini taşıyan araçlar kentin 20 ayrı ilçesine gönderildi.

Soru bankası setleri, okullara gönderilerek 12 Mart Pazar günü düzenlenecek YGS'ye hazırlanan öğrencilere armağan edilecek.