Erzurum'da yeni eğlence 'lastik raftingi'

Erzurum'da, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, arazili araçların arkasına bağlanan lastiklerin üzerine çıkıp kar üzerinde kayarak "lastik raftingi" yaptı.

Off-Road tutkunları, kışın yapılan faaliyetlerle Türkiye'de adından söz ettiren Erzurum'da, şehrin tanıtımı için kayak, buz hokeyi ve buz pateni gibi sporların yanı sıra adrenalin ve heyecanın aynı anda yaşanacağı çeşitli eğlenceli organizasyona imza attı.

Son dönemde bu etkinliklere bir de "lastik raftingi"ni ekleyen dadaşlar, arazili araçların arkasına bağlanan ipin ucundaki otomobil lastikleri kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Kentteki adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken lastik raftinginin tanıtımı amacıyla, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi desteğinde Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte bir araya gelen adrenalin tutkunları, arazi araçlarının arkasına bağlı halatların ucundaki otomobil lastiklerinin üzerine çıktı. Ardından araçlarla çekilen bu lastikler ile karda kayan adrenalin tutkunları, eğlenceli anlar yaşadı.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, lastik raftinginin Erzurum'da kış turizmine yönelik kayak, buz hokeyi, buz pateni ve snowboard benzeri spor dallarının yanında macera off-road kulübü üyelerinin geliştirmiş olduğu bir spor olduğunu söyledi.

"Yaklaşık 60-70 kilometre hıza çıkabiliyoruz"

Toptaş, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Lastik raftingini 4x4 off-road araçlarının arkasına bağladığımız 5 metre halatlara bağlı lastikler ile yapıyoruz. Yaklaşık saatte 60-70 kilometre hıza çıkabildiğimiz bir sistem. Bu şekilde yaklaşık 2.5-3 kilometre devam ediyoruz. Bu spor, macera, adrenalin ve heyecan yüklü bir spor dalı oldu. Bu da baya sevildi ve tutuldu. Amacımız bunu geliştirebilmek, duyurabilmek ve iyice tanıtıp Erzurum'da böyle bir şeyin olduğunu ve gelecek olan turistlerin lastik raftingini de deneyebileceklerini gösterebilmek."

Kentte, lastik raftingini geliştirebilmek için 2 pistlerinin bulunduğunu söyleyen Toptaş, şenlik şeklinde yapmayı planladıkları ancak İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sebebiyle küçük etkinlik olarak düzenledikleri lastik raftinginin tanıtımına Erzurumluların ilgisinden memnun olduklarını sözlerine ekledi. AA