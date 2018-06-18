Erzurum Uzundere ekstrem sporcularının gözdesi oldu

Erzurum kent merkezine 87 kilometre mesafede olan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) tarafından Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasıyla birlikte ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.

İlçenin turizm potansiyeline katkı sağladı

Üç bin yıllık tarihi, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedigöller'i, köprüleri, tarihi kilise ve yaylalarıyla dikkat çeken ilçe, yüksek sıradağlarıyla da son zamanlarda ekstrem sporcuların odağında yer alıyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesi'nin desteğiyle daha önce belirlenen rotalara gelen usta sporcular, hem ilk defa geldikleri ilçede serbest uçuş (wingusuit) ve paraşütle atlama (base jumping) yaptı hem de ilçenin turizm potansiyeline katkı sağladı.

"Dünyada büyük bir kitle var"

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ilçede var olan turizm potansiyelini çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Uzundere'nin birçok turizm türüne ev sahipliği yaptığını belirten Özsoy, ilçenin turizm alanında daha çok gelişmesi için çeşitli kurumlardan destek aldıklarını belirtti.

"İlçede var olan potansiyeli değerlendirmek istiyoruz"

Belediye Başkanı Halis Özsoy, turizmi deniz, kum, güneş üçlüsünden çıkarmak için ilçede var olan potansiyeli değerlendirmek istediklerini ifade etti.

"Çünkü dünyada büyük bir kitle var ve istiyorlar ki adrenalini yüksek olan, bakir alanlarda spor imkanı olsun."

Bu konuda yöre gençlerinin büyük isteklerin olduğunu anlatan Özsoy, şunları anlattı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden de çalışmalarımız devam edecek. Cengiz Koçak hocamızın da dünya sporları olan hakimiyeti sayesinde ilçemizi çok ileriye doğru götürecektir. Bu anlamda Cengiz hocamız keşif gezileri yaptı ve rotaları buldu. Onunla planladığımız unsurlardan biri de Uzundere'de yaptığımız buz tırmanışı festivalinin öncesinde veya aynı anda böyle çalışmalara devam edeceğiz. İstiyoruz ki burada ekstrem sporları yılın 12 ayına yayılsın ve dünyanın önemli varış alanı olsun."

"Burası Türkiye'nin ekstrem köyü olma yolunda çok hızlı ilerliyor"

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak da Türkiye'deki ekstrem sporlarına Uzundere'nin önemli bir aday olduğunu söyledi.

Koçak, bu rotaları belirlemek ve yeni yerle bulmak amacıyla Türkiye'yi dolaştığını anlattı:

"Burada 100 metre içinde 3-4 atlama noktası bulduktan sonra buranın imkanlarını anlamak için 7 ülkeden 13 arkadaşımı davet ettim, geldiler ve burada atlayışlar yaptık. Normalde 3 atlayış noktasıyla başlayan bu süreç iki günde 12 atlayış noktasına kadar arttı ki Türkiye'de 12 atlayış noktası henüz yok. Burayı biraz daha araştırırsam muhtemelen 30-40 yeni atlayış noktası çıkaracağız. Yani burası Türkiye'nin ekstrem köyü olma yolunda çok hızlı ilerliyor."

"Burası kendi markasını oluşturdu"

Cengiz Koçak, diğer ülkelerden gelen sporcuların da ilçenin doğasına büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti:

"Ben onlara burayı anlattığım zaman abarttığımı düşünüyordum ancak onlar burayı başka atlayış yaptıkları ülkelere benzettiler. Daha önce söylediğim gibi buradan çok memnun kaldılar. Çünkü ben bu insanları buraya gelmeleri için ikna etmeye çalışmıştım. Buraya gelen 13 kişinin de kafasında burası kendi markasını oluşturdu."

Kaynak: AA