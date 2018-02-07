  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Erdal Şef'in alev şovu yangın sensörlerini çalıştırdı

Erdal Şef'in alev şovu yangın sensörlerini çalıştırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir et lokantasında Erdal Şef'in, müşterilerin arasında eti pişirmek için yaptığı ateş şovu, yangın sensörlerinin çalışmasına neden oldu.

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Moskova'daki bir et restoranında, çoğu Rus ve Brezilyalı iş adamları, 4 Şubat'ta saat 15.20'de müşteriler bir yandan keyifle yemeklerini yerken Erdal Şef, masaların arasına koyduğu servis sehpasında ateşle et pişirme şovu yaptı. Bazı müşteriler de bu şovu cep telefonlarıyla kaydetti. 

Özenle tabağa yerleştirdiği etleri, ızgaraya koymadan önce ateşi harlayan Erdal Şef, alevlerin bir metreyi geçmesi üzerine zor anlar yaşadı. Şefin yangın sensörlerinin altında yaptığı alevli şov, sensörleri çalıştırınca önce kendi bulunduğu bölgeye daha sonra da restoranın geneline yansıdı. Sensörler devreye girince müşterilerin üzerine tavandan basınçlı su fışkırdı. Masalar, tabaklar, müşterilerin kıyafetleri sırılsıklam oldu.

Kimileri panik halinde hızla restoranı terk ederken kimileri de bu anları cep telefonu kameralarıdlu kaydetti.

Müşterilerin yüzünden isin etkisiyle siyah suların aktığı görüldü. Erdal Şef, DHA'ya yaptığı açıklamada bir müşterisinin doğum günü nedeniyle kendisinden özel bir şov istediğini belirterek, "Ona unutamayacağı bir doğum günü yaşattım. 10 bin dolar hesap ödedi, 750 dolar da bahşiş aldım" dedi.

DHA

Etiketler: yangin sov, erdal şef
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