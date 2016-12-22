Er Canbolat: Yine olsa o otobüse binerdim

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Er Hidayet Canbolat, tedavisinin ardından memleketi Çorum'un Alaca ilçesindeki babaevine getirildi.

Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda yaralandıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Canbolat, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yakınları tarafından Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Yüksekyayla köyündeki baba ocağına getirilen Canbolat, yaşadıklarını anlattı.

Bindikleri otobüsün şoförünün hızlı gittiğini ve birkaç arkadaşının da şoförü uyardığını dile getiren Canbolat, şöyle konuştu:

''Ortalığı telaşa vermemeye çalıştım''

"Ben en arka kısımda ayakta duruyordum. Şoför her zamanki gittiğimiz güzergahtan farklı bir güzergaha girdi. Daha kestirme olan bir yola girdi ve hızlı gitmeye devam ediyordu. Şoförün bu hareketlerinde şüphelendik ama yolu kısaltmak amacıyla bu yolu tercih ettiğini düşündük. Daha sonra tıp fakültesinin önüne gelince patlama oldu. O an neler olduğunun farkına varamadık. Ben ilk başta otobüsün kendi arızasından dolayı patladığını düşündüm.Patlamanın şiddetiyle yere düştük. Üzerimde bir arkadaşım vardı, o heyecanla yüzünü bile göremedim. Arkadaşımı üzerimde atarak otobüsün patlayan camlarından dışarı attım kendimi. Dışarı çıkıp şoku atlattıktan sonra yaralı arkadaşlarıma koştum. Bilincim yerindeydi, zaman kaybetmeden ambulansı aradım ve yakınlarımı telaşlandırmamak için onlara iyi olduğumu haber verdim. Daha sonra ambulanslar gelerek bizleri hastaneye götürdü."

''Teröristler ülkemizden korkuyor''

Teröristlerin korktuğu insanlara saldırdığını ifade eden Canbolat, "Teröristler bizlerden, bu ülkeden korktukları için saldırı düzenliyorlar. Bu da korkaklık göstergesidir. Bizler, Türk milleti ve Türk komandosu olarak teröristlerden asla korkmayız. Yine olsa yine o otobüse biner, orta taraflara geçerdim, 'Hiçbir arkadaşıma zarar gelmesin de bana gelsin' diye." değerlendirmesini yaptı.

Raporu bitince birliğine dönecek

Patlama sırasında yüzünün sağ tarafından darbe aldığını, göz kapağında ve gözünde yırtıklar olduğunu, gözünün etrafındaki kemiklerde kırıklar bulunduğunu anlatan Canbolat, doktorların yaralarının zamanla iyileşeceğini söylediklerine işaret etti.

Bir aylık rapor süresinin ardından birliğine dönmek isteğini belirten Canbolat, "Bu konu hakkında da komutanlarımın kesin emri var. 'Tamamen iyileşmeden gelme' dediler. Ben de 30 gün içerisinde eski halimden daha iyi olacağıma inanıyorum." dedi.