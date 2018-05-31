Engelliler, okulda bulunan uygulama evlerinde hayatı öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireyler için özel eğitim ve iş uygulama merkezleri bulunduğunu ifade etti.

27 bin 618 öğrenci eğitim görüyor

Bu merkezlerde öğrencilere öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından hazırlanmış özel eğitim programı uygulandığını anlatan Güngör, 864 özel eğitim uygulama merkezi ve iş uygulama merkezinde orta-ağır zihinsel engelli ve otizmli 27 bin 618 öğrencinin öğrenim gördüğünü bildirdi.

Bu öğrencilerin, akademik eğitimden ziyade günlük yaşam becerilerini geliştirebilecekleri bir eğitimden geçirilmelerinin önemine işaret eden Güngör, öğrencilerin günlük yaşamlarını devam ettirebilecekleri, hayat pratiklerini yapabilecekleri eğitim ortamlarını hazırlamak amacıyla Bakanlık olarak "uygulama evleri" programını başlattıklarını açıkladı.

"1+1" modelinde olan uygulama evlerinin donatımında, ankastre ocaktan, elektrikli ev aletlerine, yorgan-nevresimden ilk yardım dolabına kadar her türlü eşya yer alıyor.

"Bir evde akla gelen her şey düşünüldü"

Öğrencilerin, evlerde kimseye ihtiyaç duymadan günlük hayatı idame ettirebilmeyi öğrediğini söyleyen Güngör, şu bilgileri verdi:

"Uygulama evleri minik bir evin içerisinde bulunan her şeyi ihtiva ediyor. Bir evin neredeyse birebir aynısı. Oturma odası, yatak odası, mutfak, banyo, evde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü gibi tüm eşyalar, kapılar, pencereler, anahtarlar, aydınlatma cihazları gibi bir evde akla gelen her şey düşünüldü. Öğrencilerimiz, günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan pratikleri ev konseptinde öğretmenleri nezaretinde yapıyorlar.

Öğrenciler, uygulama evlerinde yemek masası hazırlama, kalan yemekleri buzdolabına koyma, bulaşık, çamaşır makinesi, fırın gibi cihazları çalıştırma, banyoyu kendileri için hazırlama, yatak toplama, ütü yapma, kapıları kilitleme, evi temizleyerek elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma, giysilerini temiz ve düzenli kullanma, mutfak aletlerini sorunsuz çalıştırma gibi becerileri öğreniyor. Bu becerileri sorunsuz ve başkasına ihtiyaç duymadan yapabilmek, orta-ağır zihinsel ve otizmli bireyler ve aileleri için büyük önem taşıyor."

Uygulama evlerindeki eğitimler standartlaştırıldı

Uygulama evlerinde eğitim verecek öğretmenler formatör eğitmenlerce eğitime alındı.

Bu öğretmenler okullardaki diğer öğretmenleri de eğitti. Böylece uygulama evlerindeki eğitim standart hale getirildi.

Bu okullarda çalışacak öğretmenlere 30 saatlik "Uygulama Evleri Eğitim Personelinin Yeterliklerinin Arttırılması Kursu" çerçeve eğitim programı verildi.

Veliler ve öğrenciler memnun

Uygulama evlerinde zihinsel engellilere kazandırılan becerilerden hem öğrenciler hem de aileler son derece memnun.

2017'de 29 ilde 40 özel eğitim uygulama ve iş uygulama merkezine uygulama evi yaptırıldığını bildiren Güngör, "Özel eğitim uygulama ve iş uygulama merkezlerine yapılacak uygulama evleri bu yılın sonuna kadar 100'e çıkarılacak" dedi.

Kaynak: AA