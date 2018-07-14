Engelli rekortmen 15 Temmuz şehitleri için daldı

Bedensel engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Balıkesir Ayvalık'ta şehitler anısına dalış yaptı.

Badavut mevkii Karakol Dağı eteklerindeki kayalık bölgenin açıklarında 15 metre derinliğe dalan Esmeray, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nden 3 dalgıcın da yardımıyla, '15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı bir pankart açtı.

"Şehitlerimizin ailelerinin acısını paylaşıyoruz"

Cem Esmeray, dalışını 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirdiğini anlattı.

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirdiğim bu dalışta, sembolik olarak 15 metreye inerek '15 Temmuz’u unutmayacağımızı' ifade etmeye çalıştım. Vatanı ve milleti için kanlarını ve canlarını esirgemeyen şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin bir daha başına böylesi olayların gelmemesini diliyorum."

41 metreye dalmak için hazırlanıyor

Önümüzdeki aylarda, 'Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanlık Rekoru' adını verdiği dalışta ise 41 metreye inmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Esmeray, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek isteyeceğini belirtti.

Esmeray, 15 Temmuz dalışı için kendisine destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.

İtfaiye erleri de dalışa eşlik etti

Engelli rekortmen Cem Esmeray’a destek veren Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği dalgıçlarından Sedat Erol da, bu tür bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Böylesi anlamlı, geleceğin tekrar tekrar kurtarıldığı, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin hainlere karşı zafer kazandığı bir günde anı dalışı yapmak benim için çok özel bir duygu. Allah bir daha bu ülkeye bir Kurtuluşa Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar yaşatmasın."

Vatandaşlardan destek

Dalış yapan ekibin kıyıya yanaşmasıyla birlikte ekibe alkışlarla destek veren vatandaşlardan Cihat Porsuk, 15 Temmuz gibi kara bir günün tekrar yaşanmamasını diledi.

Porsuk, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

"Daha önceleri de benzeri oyunlar ülkemiz üzerinde oynanmıştı. Aynı karanlık güçler 15 Temmuz’da da aynısını yapmaya kalkıştılar ama başaramadılar. Bu saatten sonra da başaramazlar. Artık devletimiz eskisi gibi değil. Çok güçlendi. Herkes de bilinçlendi. Bundan sonra demokrasiye de, Cumhurbaşkanımıza da sahip çıkacağız. Bugün de balıkadamların 15 Temmuz ile ilgili açtıkları pankart bizi çok duygulandırdı."

Kaynak: DHA, AA