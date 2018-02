Engelli hayvanlara bakmak için öğretmenliği bıraktı

Karagözler, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce kurduğu barınakta gönüllü olarak köpeklere baktığını ve her geçen gün köpek sayısının arttığını söyledi.

"Tamamen gönüllü olarak açtım"

Şiddete uğrayan köpekleri görüp, İngilizce öğretmenliğinden istifa ederek barınağı açtığından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Karagözler, "Sokakta çok fazla yardıma muhtaç hayvan vardı. Felçli, kör, bacağı olmayan köpekleri görünce dayanamadım. İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyordum. Sonra eşimle oturup konuştum ve mesleğimi bırakıp böyle bir barınak oluşturmaya karar verdim. Tamamen gönüllü olarak burayı açtım. Bundan sonra da hayvanseverlerin yardımlarıyla devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Köpeklerin çoğunluğu felçli"

Karagözler, sosyal medyadan duyanların da engelli ve bakıma muhtaç olanları göndermesi ile kısa sürede barınakta tedavi gören ve bakımı sağlanan köpek sayısının arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk başlarda sayımız çok azdı ama zaman içerisinde sayı arttıkça sosyal medya üzerinden hayvanseverlerden yardım istedim. Türkiye'nin her yerinden engelli köpekler gelmeye başladı. Şu an itibariyle barınakta 450 köpek oldu. Köpeklerin çoğunluğu felçli. Tek başıma yapıyordum ama sayının artmasıyla eleman almak durumunda kaldım. Şimdi 3 kişi köpeklerin bakımını beraber yapıyoruz. Bana bir şey olduğunda buranın devam etmesi gerekiyor çünkü Türkiye'de böyle başka bir yer yok. Her gün buraya köpek getiriliyor."

Karagözler, Kayı Mahallesinde oluşturduğu 5 dönümlük arazide 200'ü engelli 450 köpeğe bakıyor.

Kaynak: AA