Engelli gençlerin temsili askerlik heyecanı

Yozgat'ta temsili olarak bir gün askerlik yapan 28 engelli genç için İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, engellilerin her zaman toplum hayatının içinde olması gerektiğini belirterek, "Engellilerimizin kendilerini ifade etmeleri, vatandaşla beraber yaşamaları bizim en önemli görevimizdir. Bunu da gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini söyledi. Yeşilyurt, askerlik özlemi çeken engellilere temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası'nda icra edildiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından 28 engellinin terhis belgeleri verildi. Program askerlerin geçişi töreniyle sona erdi.

Murat Galip, bir günlüğüne de olsa askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz engelli olduğumuz için askerlik anısı anlatanları hep dinledik ama artık bizim de anlatacak anılarımız var ve çok mutluyuz" dedi.

Kırşehir'de de İl Jandarma Komutanlığında davul zurnayla karşılanan, Mehmetçiklerle karavanadan yemek yiyen 31 engelli gence bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildi.

Kamuflaj giyen engelliler daha sonra törenin yapılacağı askeri gazinoya geldi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyan 31 engelli, yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Türk milleti için askerlik yapmanın onur vesilesi olduğunu, bu kutsal görevi yerine getiren her bireyin bu gururu yaşadığını söyledi.

Engelliler, törenin ardından aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA