Engelli gençleri su sporlarıyla tanıştırıyor

Çevresinde "engel tanımaz Ufuk" olarak bilinen Ufuk Koçak,17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarıldı, fakat bacaklarını kaybetti.

Ufuk Koçak, bu depremin kendileri için "kayıp" anlamına geldiğini anlatı.

"1999'dan sonra kayıp, bizim için altı asla doldurulayamayacak bir boşluk oldu. O kadar çok şey kaybettik ki... Anıları, hatıraları, caddelerimizi kaybettik. O sebeple gerçekten kırılan fay bu bölgede yaşayan herkesin hayatında çok büyük bir kırık oluşturdu."

Rekorunu kıracak engelli sporcular yetiştirmeyi hedefliyor

Ufuk Koçak, depremden sonra yaşamının büyük bir kısmını farkındalık yaratmak için harcadığını, 2014 yılında gelen teklifle dünya serbest dalış denemesi yaptığını söyledi.

Dalışa başladığı ilk zamanlarda insanların, kendisininin bu sporu yapıp yapamayacağı konusunda tedirgin olduğunu anlatan Ufuk, başarı ve azmini gördüklerinde ise tedirginliğin hayranlığa dönüştüğünü belirtti.

"Bireyin engellere rağmen neler başarabileceğini anlattım"

Ufuk Koçak, yaptığı dalış denemesiyle, bireylerin engellerine rağmen neleri başarabileceklerini de anlatmış olduğunu ifade etti.

"En başından beri hedefim, önce mutlaka kendin yap, dene, zorluklarını öğren. Daha sonra da diğer insanların tamamına, gerek engellenen gerek diğer insanların hepsini bu yaşam tarzı denen şeyin içine katmaya çalış."

"Engelsiz Deniz" projesini koordine ediyor

2009 yılından bu yana "Engelsiz Deniz" projesini koordine ettiğini anlatan Ufuk Koçak, şunları söyledi:

"Bu bağlamda genç arkadaşlarımın, yaşam tarzı olan branşlarla uğraşmalarını sağlayarak, yaşantılarına daha fazla renk katmalarını hedefliyorum. Bu kapsamda 100'e yakın engellenen kardeşimi su altı dünyası, sörf, yelken ve yüzme gibi branşlarla tanıştırdık. Bunların bir kısmı kendi alanlarında ilerlemeye devam ediyor. Net hedeflerimden biri, yine engellenen kardeşlerimden bir ya da ikisini rekorumu kırmaları için yetiştirmek olacak."

"Hayal edebildiğiniz her şey size aittir"

Su altında, anne karnındaki huzuru, kaybettiği bacaklarını bulduğunu belirten Ufuk Koçak, engelli bireylerin her zaman sokağa çıkmalarını önerdi.

Koçak, engelli bireylerin koşullarının birden bire düzelmesinin mümkün olmadığını fakat buna rağmen şartları biraz daha zorlayarak çok rahat şekilde başarabileceklerine dikkat çekti.

"Eğer ki siz kendi önünüzü açabilirseniz, diğer insanlar da bu yolun açılmasına katkıda bulacaklardır. Geçen ay, 24 ülkeden sporcuların katıldığı Dünya Şampiyonası'na sporcuların moral motivasyon koçu olarak gittim. İmkan verildiği zaman Türkiye'den bir sporcu, Dünya Şampiyonası'nda moral motivasyon koçu olabiliyor. Mesele sadece sizin ne yapmak istediğiniz. Hedeflerinizi belirleyin ve onun peşinden gidebildiğiniz kadar gidin. Hayal edebildiğiniz her şey size aittir."

Kaynak: AA