Engelli gence polisten şefkat eli

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde basın açıklaması yapılacaktı; çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemleri için Atatürk Bulvarı'na gitmişti.

Polis memurlarından biri, meydanda engelli bir gençle karşılaştı. Soğuk havada, ayağında sadece terlik vardı.

Polis memuru bu manzaraya kayıtsız kalamadı. Genci aldı, bir ayakkabı mağazasına götürdü. Ayağından terliklerini çıkardı. Beğendiği ayakkabıyı sordu, alıp giydirdi.

Engelli genç belki teşekkür edemedi ama, yüzündeki gülümseme her şeyi anlatıyordu.

Polis memuru bununla da kalmadı, bir restorana götürerek karnını da doyurdu. Buna da teşekkür edemeyen gencin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Karnını doyuran engelli genç, ayağında yeni ayakkabılarıyla evinin yolunu tuttu.

Kaynak: TRT Haber