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Engelli genç, asker olmanın gururunu yaşadı

Burdur Jandarma Komutanlığı tarafından 369/1’inci kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

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Engelli genç, asker olmanın gururunu yaşadı

Burdur Jandarma Komutanlığı tarafından 369/1’inci kısa dönem erler için yemin töreninde jandarma er olmak için İlçe Komutanlığına başvuran 37 yaşındaki Ahmet Zeybek isimli bedensel engelli genç sahneye davet edildi. 

Jandarma İl Komutanlığı tarafından isteği kırılmayan engelli vatandaş, boynunda al yazma ile kısa dönem erlerin yanına geçti.

Engelli vatandaş Ahmet Zeybek, kısa dönem erlerle birlikte yüksek sesle yemini okuyarak, ant içti. Duygusal anların yaşandığı yemin töreninde, jandarma erler, katılımcılar tarafından alkışlandı. Engelli vatandaş Ahmet Zeybek ise yemin ederek, jandarma er olmanın mutluluğunu yaşadı

"Jandarma beni asker etti"

Tören sonrası mutluluğunu paylaşan Zeybek, "Mutluyum, Kemer ilçesindeki jandarmaya gittim, ‘Ben jandarma olacağım’ dedim, Onlar da tamam dediler, jandarma ettiler" dedi.

Yemin törenine kardeşini getiren Ömer Zeybek, duygulu anlar yaşadığını söyledi. Kardeşi Ahmet Zeybek’in her zaman asker olmak istediğini anlatan Ömer Zeybek, "Ahmet’in ağabeyiyim, kardeşim askerliğe çok hevesliydi, çok ısrar etti, biz de Kemer bölük komutanından rica ettik. O da böyle bir şeyin mümkün olabileceğini söyledi ve bize yardımlarından dolayı ona çok teşekkür ederiz. En azından Ahmet’in bir isteği yerine gelmiş oldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Törende Vali Yılmaz, Zeybek’e çeşitli hediyeler takdim etti. Yemin töreni, engelli çocuklardan oluşan mehter takımının gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Etiketler: burdur jandarma komutanlığı, ahmet zeybek
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