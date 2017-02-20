Engelli çocuklar atla tedavi ediliyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Şirinyer Hipodromu bünyesinde Atla Terapi Merkezini hizmete açtı.

Açılışa, İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ile engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, ilkini 2015 yılında İstanbul'da hizmete soktukları atla terapi merkezlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını, Diyarbakır'ın ardından İzmir'de de kurdukları merkezlerin sayısını artıracaklarını ifade etti.

"Planlı olarak faydalı olmaya çalışacağız"

Bütün hipodromlarda bu hizmeti vermek istediklerini dile getiren Ekinci, bu hizmet sayesinde çok sayıda engelli çocuğun tedavisi ve rehabilitasyonunda ilerleme kaydedildiğine dikkati çekti. Ekinci, "Toplum içerisine giremeyen engelli çocukların bu yöntemle tedavileri mümkün. Tabii düzenli olarak devam etmek lazım. Fizyoterapistlerin ve doktorların denetiminde bu işin yapılması önemli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içinde daha planlı olarak faydalı olmaya çalışacağız.'' diye konuştu.

Açılış sonrası atla gezinti yapan otizm epilepsi hastası 8 yaşındaki Yunus Emre'nin babası Murat Bıçakçı, oğlunun atları çok sevdiğini, terapi merkezi açılacağını duyunca geldiklerini kaydetti.

Bıçakçı, "Atla terapiyi daha önce duydum ve faydası olduğunu da inanıyorum. Bir saattir binmek istiyor. Oğlumu zor tutuyorum, mutlaka kayıt ettireceğim.'' dedi.

Atla terapi merkezinde eğitmenler eşliğinde salı, çarşamba ve cuma günleri, engelliler için terapi hizmeti verilecek. AA