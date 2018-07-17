Endonezya’da otistik çocuklara yunuslarla terapi yapılıyor

Endonezya Cakarta Ancol bölgesindeki Yunus Terapi Kliniği, otizmli çocukların iletişim ve sosyal becerilerinin yanı sıra fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yunuslarla terapi hizmeti sunuyor.

Çocukların odaklanma ve sosyal iletişiminin güçlenmesi amaçlanıyor

Otistik çocuğu olan ailelerin yoğun ilgi gösterdiği klinikte çocukların durumuna göre kişiye özel terapi programı oluşturuluyor.

Ailelerin de hazır bulunduğu terapi seansında eğitmenler, grup ve çeşitli oyun aktiviteleri içerisinde karşılıklı soru cevaplarla çocukların odaklanma ve sosyal iletişiminin de güçlenmesini amaçlıyor.

"Çocuğum insanlarla iletişim kurmaya başladı"

Otistik çocuğu için terapiye gelen Lina Budioetomo, terapi ile ilgili şunları söyledi:

"Terapi merkezini otistik çocuğu olan bir arkadaşımdan öğrendim. Çocuğumda otizm ve kas tonusu bozukluğu var. Oğlum Viktor şu an 6 yaşında ve 2,5 yaşından bu yana yunus terapi merkezine geliyoruz."

Terapiler sonrası çocuğunun daha aktif olduğunu belirten Lina, "Çocuğum, terapist ile yüzme ve dalmayı öğrenmesi sonrası kaslarında güçlenmenin yanı sıra daha derin nefes alarak uzun cümleler kurmaya başladı. Önceleri sadece dudaklarını hareket ettirebiliyordu ve belli sesleri çıkarabiliyordu. Ayrıca insanlarla göz teması kurarak iletişime geçmeyi başladı.Terapide gelinen noktadan memnunum." dedi.

"Yunuslar çocuklar için cezbedici ve sempatik"

Klinikte çalışan ve 13 yıldır yunus terapistliği yapan Chandra Aris Gunawan da ilk yunus terapisinin ABD’nin Florida eyaletinde başladığını, kendi tesislerinin Güneydoğu Asya’da ilk olduğunu ve 2005’ten bu yana faaliyet gösterdiklerini anlattı.

"Çocukların yüzde 70’i suyla oynamayı sever ve su içinde onlarla etkileşime geçmek bizim için daha kolay oluyor. Otistik çocukların genelinde de dikkat bozukluğu var. Yunusların çocuklar için cezbedici ve sempatik durumundan dolayı dikkatlerini toplama ve geliştirmede yardımcı oluyor."

"Yunuslar otistik çocuklarla yüzerken ses dalgaları çıkarıyor"

Endonezya sularındaki yunusların insanlarla daha fazla etkileşim kabiliyeti olduğunu belirten Gunawan, "Yunuslar, terapide otistik çocuklarla yüzerken yüksek frekanslı ses dalgaları çıkarıyor. Bu yüksek frekanslı sesler, beyin fonksiyonlarındaki dengesizliklere olumlu yönde katkı sağlıyor. Garip bir şekilde yunuslar havuzda normal insanlarla yüzerken bu sesleri çıkarmıyor." dedi.

Gunawan ayrıca, 5 yaş sonrası beyin gelişiminde belli evrelerinin geçmesinden dolayı otistik çocuklarda yunus terapisine erken yaşta başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA