Endemik tür 150 yıl aradan sonra yeniden tespit edildi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Türk endemiği olarak literatüre giren "kan damlası" bitkisi, 150 yıl aradan sonra yeniden bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, horoz gülü olarak da adlandırılan kan damlası bitkisinin ilk olarak Rus doğa tarihçisi ve yer bilimcisi Pierre de Tchihatcheff tarafından 1867 yılında, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ve kısmen de Gümüşhane'de tespit edildiği ve makalelerde yayımlandığı belirtildi.

Türkiye endemiği olarak literatüre giren bitkinin, "Giresun Karasal ve Sucul Biyoçeşitlilik Envanter Çalışması"nda Giresun ve Gümüşhane illeri dağılımlı endemik bitki olarak belirtildiğine işaret edilen açıklamada, bitkinin 150 yıldır tespitinin yapılamadığı ve hiçbir çalışmada yer almadığı kaydedildi.

Açıklamada, yöresel adı ''Şebinkarahisar gülü" olan bitkinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir'in yönlendirmeleriyle yeni bir çalışma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Şebinkarahisar'da yaşayan Birdal Coşkun ve Metin Kütükçü'nün katkıları, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban ve ekibinin özverili çalışması sonucu 150 yıllık aranın ardından tekrar tespit edildiği bildirildi.

Literatürlerde 1600-1700 metrelerde yayılış yaptığı belirtilen bitkinin, 1950-2070 rakımlara kadar ulaştığı, sığır kuyruğu, sarı kantaron, yabani soğan, geven, ada çayları ile birlikte aynı yaşam ortamında bulunduğu, kuzey batıyı, nemli toprağı sevdiği ve küçük kayalık alanlarda yayılış yaptığının da görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kan damlası bitki cinsinin 9 türü, iki alt türü bulunmaktadır. Bu 9 türün 2'si sarı, 7'si kırmızı çiçeklidir. Kırmızı çiçekli olanlara halk arasında 'kan damlası' denilmektedir. 'Adonis cylenea' türü ise sarı çiçekli olanlardandır. Varyetesi olan 'adonis cyllenea varyete paryadrica' da sarı çiçekli olup mayıs ayında çiçek açmakta, mevsime göre temmuz ayının sonuna kadar çiçekli kalabilmektedir. Zehirli alkoloid içeren bu bitki tıbbi aromatik bitkiler arasında gösterilmektedir. Bu nedenle korunması önemli ve gereklidir. 2017 yılında tamamlanan 'Giresun İlinin Karasal ve Sucul Biyoçeşitlilik Envanteri'nde, izlenmesi ve korunması gereken önemli bitkiler arasında gösterilmiştir."

Açıklamada, 2018 yılında, "Adonis cyllenea varyete paryadrica" bitkisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Tür Koruma Eylem Planı" çalışması yapılması planlandığı da belirtildi.