En yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi

Zonguldak Alaplı'da 8. Bölüklü Yayla ve Bal Festivali düzenlendi.

Festivalde, 2 yıl önce laboratuvar ortamında incelenmesi sonucu 4 bin 112 yaşında olduğu belirlenen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olduğu açıklanan porsuk ağacının, 4 bin 114 yaşını kutlamak için temsili doğum günü pastası kesildi.

Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, 4 bin 114 yaşına giren porsuk ağacının yaşını festivalde pasta keserek kutlamak istediklerini söyledi.

2 yılda binlerce kişi ziyaret etti

Ahmet Saydam, iki yıl önce bulunan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi yetkilileri tarafından 4 bin 112 yaşında olduğu tespit edilen porsuk ağacını 2 yılda binlerce insanın ziyaret ettiğini anlattı.

"Bronz Çağı'ndan bugüne kadar Anadolu'da yaşayan yegane canlı olduğu düşünülen 4 bin 112 yaşındaki ağacımız bakanlık tarafından da "anıt ağaç" olarak tescillendi. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı olarak duyurulmasının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinden, bir yılda on binlerce insan ağacı görmeye geldi."

Festival sonunda, porsuk ağacı şekli verilen ve "4 bin 114 yaşında Anıt Ağaca Mutlu Yıllar" yazılı pasta kesildi.

Kaynak: AA