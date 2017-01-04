'En uzun horon' rekoru için kampanya başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Almanya'da bin 744 kişiyle kırılan "En uzun horon" rekorunu geçebilmek için "El Ele Tutuşalım, Rekorda Buluşalım" kampanyası başlattı.

Rekor denemesiyle ilgili tanıtım toplantısı düzenleyen Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Karagüzel, horon rekoru için Guinness'e başvurduklarını söyledi.

Karagüzel, temmuz ayında yapılacak 16. Kadırga Şenlikleri'nin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Bu yıl farklı bir heyecan katalım diye düşündük. Bu konuda Guinness Türkiye Temsilciliğine başvurumuzu yaptık. Kadırga Şenliği'nde en uzun horonla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyoruz." dedi.

"En uzun horon" rekorunun Almanya'da bin 744 kişiyle kırıldığını hatırlatan Karagüzel, "Amacımız bu rekoru Türkiye'ye ve dolayısıyla da Orhangazi'ye taşımak. Rekoru kırmak için horon zinciriyle ilgili 'El Ele Tutuşalım Rekorda Buluşalım' adı altında kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da organizasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sadece rekor denemesi veya Almanya'dan rekorun Türkiye'ye taşınması açısından değil, bir arada ve birlikte olma ruhunu geliştirme açısından da çok önemli. El ele tutuşarak, en fazla ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunun biraz daha fazla pekişmesine sebep olacağı için bu etkinliği çok önemsiyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, rekor danışmanı Aydın Türkgücü, Bursa Trabzonlular Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, Yalova Karadenizliler Derneği Başkanı Metin Bahadır ve bazı hemşehri derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. AA