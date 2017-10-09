'En iyi çiğ köfte'yi yapmak için yarıştılar

Şanlıurfa İsot Festivali (URFES) kapsamında en iyi lezzet ustaları arasında çiğ köfte yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen URFES kapsamında şehrin önde gelen 13 lezzet ustası, temel hammaddeleri yöreye özgü isot (pul biber) ve bulgur olan çiğ köftenin en iyisini yapmak için kıyasıya yarıştı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatle izlediği yarışma, yaklaşık yarım saat sürdü.

Lezzetin duayenleri kendi taktik ve yöntemleriyle en iyi köfteyi yoğurabilmek için büyük çaba gösterdi.

Yedi kişiden oluşan jüri, köfteyi kıvamı, tadı, görünümü, tuzu ve katkı maddeleri oranına göre değerlendirdi.

Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar'ın da bulunduğu ve birbirine çok yakın puan alan katılımcılardan birinci Birsen Narin, ikinci Özlem Üzgün, üçüncü ise Mücellem Esen oldu.

Yarışmanın ardından yoğrulan köfteler ise vatandaşlara ikram edildi.