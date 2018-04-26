  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.077
    EURO 4.949
  • BIST 107012.06
    ALTIN 172.89
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » En güzel kuzu, oğlak ve buzağılar jüri karşısına çıktı

En güzel kuzu, oğlak ve buzağılar jüri karşısına çıktı

Van'da 8. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında, "En güzel kuzu, oğlak ve buzağı" yarışması düzenlendi. Süslenen hayvanlar jüri karşısına çıkarıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
En güzel kuzu, oğlak ve buzağılar jüri karşısına çıktı

Van'da 8. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında "En güzel kuzu, oğlak ve buzağı" yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenlendi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan yarışmada, hayvan sahipleri özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları kuzu, oğlak ve buzağılarını jüri karşısına çıkardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yarışmaların bölgedeki hayvancılığın gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

"Yarışmalar bilinçli çiftçiliğin yapılması için önemlidir. Bu yarışmaları geliştirerek artırmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum."

29 hayvanın yer aldığı yarışmada, jüri üyelerinin puanlaması sonucu hayvanları dereceye giren besicilere altın verildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Van, oğlak ve buzağı yarışması, en güzel kuzu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER