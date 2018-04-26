En güzel kuzu, oğlak ve buzağılar jüri karşısına çıktı

Van'da 8. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında "En güzel kuzu, oğlak ve buzağı" yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenlendi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan yarışmada, hayvan sahipleri özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları kuzu, oğlak ve buzağılarını jüri karşısına çıkardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yarışmaların bölgedeki hayvancılığın gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

"Yarışmalar bilinçli çiftçiliğin yapılması için önemlidir. Bu yarışmaları geliştirerek artırmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum."

29 hayvanın yer aldığı yarışmada, jüri üyelerinin puanlaması sonucu hayvanları dereceye giren besicilere altın verildi.

Kaynak: AA