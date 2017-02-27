En çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, 2016 yılında doğan bebeklere en fazla verilen isim sıralamasında kız isimlerinde ilk sırayı yine "Zeynep" aldı.

Kız bebeklere en fazla konulan isimler arasında 2000'den itibaren hep ilk sırada yer alan "Zeynep" ismi, 2006 yılında birinciliği "Elif"e kaptırdı ancak 2007'de yeniden birinci sıraya yerleşerek o yıldan bu yana zirveden inmedi.

TÜİK'in doğum tarihine göre en fazla kullanılan 100 isim sıralamasında, geçen yıl "Elif" en fazla verilen ikinci kız ismi olurken, bunu sırasıyla "Hiranur, Defne, Miray, Azra, Zehra, Nehir, Ecrin ve Eylül" takip etti. Geçen yıl, "Yağmur, Meryem, Nisanur, Asya, Hira Nur, Belinay, Raiba, Esila, Hira ve Buğlem" de kız bebeklere en fazla verilen isimler arasında yerini aldı.

Erkeklerde favori isim "Yusuf"

Erkek bebeklere en fazla verilen isim ise "Yusuf" oldu. En fazla verilen isim sıralamasında Yusuf ismini "Eymen, Ömer, Mustafa, Miraç, Berat, Ahmet, Hamza ve Mehmet" adları takip etti. "Emir, Muhammed Ali, Muhammed, Ali, Çınar, Kerem, Yiğit, Ayaz, Ertuğrul ve Ömer Asaf" da geçen yıl doğan bebeklere en fazla konulan isimler oldu.

En çok kullanılan isimler

Bu arada, Türkiye genelinde nüfus kütüklerine kayıtlı isimlere bakıldığında sayısal açıdan en fazla kayıtlı kadın ismi "Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep", erkek ismi ise "Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin" oldu.

Resmi kayıtlara göre Türkiye'de en fazla kullanılan soyadı ise "Yılmaz". Bunu sırasıyla "Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek, Polat, Özcan, Korkmaz, Çakır, Erdoğan" soy isimleri takip etti.