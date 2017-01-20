En büyük hayalleri gerçek oldu

Bitlis'te yarı yıl tatili dolayısıyla Ankara'ya gezi düzenleyen öğretmenlerinden uçakta karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı Köyü Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu, öğrencilerinin en büyük hayalinin uçağa binmek ve büyük şehirleri gezmek olduğunu öğrenince, yarı yıl tatil dolayısıyla Ankara'ya gezi düzenledi.

Ailelerinden izin aldığı 11 öğrencisini Muş Havalimanı'nda, Muş-Ankara seferini yapan uçağa bindiren Kulu, havalandıktan sonra kabin ekibinin izniyle yerden 11 bin 600 metre yükseklikte karneleri dağıttı.

Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Kulu, uçakta yaptığı açıklamada, imkansızlıklardan dolayı köy dışına çıkamayan öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için gezi düzenlediğini söyledi.

Pilot anonsla öğrencileri tebrik etti

Kabin ekibi ve yolcular, karnelerini alan öğrencileri ve karne sürprizi hazırlayan Kulu'yu tebrik etti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda servis araçlarıyla karşılanan öğrenciler, Anıtkabir, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2. Başkanı Ümit Kayrak'ı ziyaret etti. AA