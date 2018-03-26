Eminönü-Kadıköy vapurunda ilk yardım eğitimi

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Paramedik Derneği (ATTDER), Beykoz Üniversitesi, Özel Haseki Sağlık Koleji ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası dolayısıyla Eminönü-Kadıköy vapur hattında etkinlik düzenlendi.

Vapurdaki yolculara basit ilk yardım eğitiminin verildiği etkinlik, gün boyu sürecek.

ATTDER Mevzuat ve Basın Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı, etkinliği, bireylere ilk yardımın önemini anlatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

İlk yardımın önemi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kılınçlı, "Neden ilk yardım? Çünkü acil tıbbi müdahaleler profesyonel ekipler tarafından yapılmakta. İlk yardım ise profesyonel olmayan, belirli bir eğitim almış bir birey tarafından yapılmakta. Basit ama hayat kurtaran bilgilerle insanları çok basit müdahalelerle yaşatabilirsiniz" dedi.

Kılınçlı, ilk yardım eğitimi alan kişinin, sağlık profesyonelleri veya 112 ekipleri olay yerine gelene kadar, kalbi duran birini seyretmek yerine kişiye kalp masajı yaparak yapay dolaşımı sağlamasının önemine değindi.

Vapurda ilk yardım eğitimine katılan Yusuf Atik ise, eğitimin çok faydalı olduğunu aktararak, "Bir insanın hayatını kurtarmak gurur verici. Bu gibi etkinlikler bizler için çok önemli. Kalbi duran birisini hayata nasıl döndüreceğimizi bu kadar basit yollarla anlamak benim açımdan çok farklıydı. İyi bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA