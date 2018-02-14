Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Yasin Yalçın, Gaziantep'te hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Karabük'teki babaevine geldi.

Annesi Necla ve babası Adil Yalçın ile Karabük'e gelen Yasin Yalçın'ı, aralarında AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de bulunduğu çok sayıda kişi kent girişinde karşıladı.

Yasin Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Afrin'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ile aynı yerde olduğunu ifade eden Yalçın, "Aynı yerde gazi olduk. 3-5 metre aramız vardı, aynı yerde oldu. Durumum çok şükür, buna da şükür iyiyim. Ellerim iyileşsin geri döneceğim." diye konuştu.

Daha sonra konvoy eşliğinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan babaevine giden Yalçın'ı, burada Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen karşıladı.

Eve gelen dede İsmet ve babaanne Fatma Yalçın da torunlarına sarılarak, gözyaşı döktü.

Kaynak: AA