Elini öpüp çiçek veren sürücüyle uzlaştı

Adana'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, elini öpüp kendisine çiçek veren sürücüyle uzlaştı.

18 yaşındaki Emre Poyraz, Yurt Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda 1 Temmuz 2017'de, 45 yaşındaki Yasemin Fatma Yıldırım'a motosikletiyle çarpmıştı. Yıldırım'ın omurgasında kırık oluşması üzerine Poyraz hakkında "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili taraflar uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirince, dosya Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na verildi. Uzlaştırmacı Perihan Akbaba'nın görüştüğü mağdur Yıldırım, şüpheli Poyraz'ın hatasını anlaması ve özür dilemesi şartıyla uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi.

Emre Poyraz da teklifi kabul ederek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Odası'nda bir araya geldiği Yıldırım'a çiçek verdi, kadının elini öpüp özür diledi.

Çiçek karşısında duygulanan Yıldırım, "Benim de çocuğum var. Emre'nin önünde uzun bir yol var. Bir gencin hayatını karartmak kolay, önemli olan onu kazanabilmektir. Emre okuyup topluma faydalı bir kişi olacaktır" dedi.

Uzlaşma sayesinde bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtulan Poyraz da üniversiteye hazırlandığını ve pilot olmak istediğini anlatarak Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: AA