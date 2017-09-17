Elektrik teknikerinin yüzü balla güldü

İstanbul'da elektrik teknikerliği yapan ancak daha sonra memleketine dönme kararı alan Ordulu Abdulkadir Yirmibeşoğlu'nun yüzü ürettiği kestane balıyla güldü.

İstanbul'da yaklaşık 20 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle Fatsa ilçesine dönen 40 yaşındaki Yirmibeşoğlu, anne ve babasının da desteğiyle 350 kovan aldı.

İlçeye bağlı İslamdağ Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde organik kestane balı üretimine başlayan Yirmibeşoğlu, bu sezon yaklaşık 1,5 ton bal hasadı gerçekleştirdi.

Yirmibeşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılığı çok sevdiğini söyledi.

Kestane balı üreterek ailesini geçindirdiğini belirten Yirmibeşoğlu, "Çeşitli nedenlerden dolayı gurbetten dönerek bal üretimine başladım. İyi ki de dönmüşüm. Bu sezon 1,5 ton kestane balı ürettik. Çok şükür satışlarımız da gayet iyi gidiyor." dedi.

"Kestane balının kilogramını 100 liradan satışa sunuyoruz"

Yirmibeşoğlu, son yıllarda tüketicilerin organik bal arayışı içerisinde olduğuna işaret ederek bu amaçla organik kestane balı ürettiğini, arıların doğal ortamda beslendiğini ve ürettikleri balda hiçbir katkı maddesi olmadığını dile getirdi.

Bölgede çiçek balının yaygın olduğunu, kestane balının ise az bulunduğunu kaydeden Yirmibeşoğlu, "Şu anda kestane balının kilogramını 100 liradan satışa sunuyoruz. İsteyen herkese kargoyla da gönderebiliyoruz. Ayrıca internet üzerinden de satış yapabiliyoruz. Vatandaşlarımız yeter ki bize ulaşsın. Biz kendilerine gerekli kolaylığı sağlayacağız." diye konuştu.