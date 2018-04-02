Elektrik hatlarında telef olan kelaynak kuşları için önlem alındı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), kelaynakların telef olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Dicle EDAŞ açıklamasında, şirketin sorumluluk alanındaki Fırat Vadisi’nde yaşayan kelaynakların zarar görmesini önlemek için, iletim hatlarında risk oluşturan kısımların tamamen izole edildiği, nehrin üzerinden geçen hatlara ise uyarıcı aparatlar yerleştirildiği belirtildi.

Dicle EDAŞ Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün gerekli önlemlerin alınması gerektiği uyarısı sonrasında, kelaynakları yaşatabilmek için ciddi bir araştırma ve uygulama çalışması başlattıklarını anlattı.

Tüzün, "Sayıları bakımından son derece kıymetli olan bu kuşlar üretme çiftliklerinden ayrılırken ilk kalkış noktası olarak elektrik direklerini kullanıyor. Kanat açıklıkları geniş olduğundan, ne yazık ki zaman zaman elektrik akımına kapılabiliyor veya iletkenlere çarparak telef olabiliyorlardı. Bunu önlemek için direklerin tepe noktaları ve enerji olan bağlantıları izolasyon malzemesiyle kapladık. Böylece kuşların direklere konup kalkarken zarar görmeleri önemli ölçüde engellendi" dedi.

Kaynak: AA