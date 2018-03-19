  • 19 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.942
    EURO 4.855
  • BIST 115607.45
    ALTIN 166.434
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğine tırmanan ve mahsur kalan kediyi, elektrik dağıtım şirketi ekipleri kurtardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

İçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde elektrik arızasına giden Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, elektrik direğinin tepesinde kedi gördü.

Güvenlik önlemleri alan ekipler, kedinin zarar görmemesi için kısa bir süreliğine elektriği kesti.

Ekiplerin, vinç yardımıyla elektrik direğine çıkarak kurtardığı kedi bırakıldı.

Başka bir bölgedeki elektrik arızasına gittikleri sırada elektrik direğinin tepesinde kediyi gördüklerini anlatan Murat Çakır, "Gerekli önlemleri aldık ve vinç yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardık" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: kedi, zonguldak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER