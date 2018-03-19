Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde elektrik arızasına giden Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, elektrik direğinin tepesinde kedi gördü.
Güvenlik önlemleri alan ekipler, kedinin zarar görmemesi için kısa bir süreliğine elektriği kesti.
Ekiplerin, vinç yardımıyla elektrik direğine çıkarak kurtardığı kedi bırakıldı.
Başka bir bölgedeki elektrik arızasına gittikleri sırada elektrik direğinin tepesinde kediyi gördüklerini anlatan Murat Çakır, "Gerekli önlemleri aldık ve vinç yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardık" dedi.
Kaynak: AA