Elektrik arızalarına atlı müdahale

Yüksek rakımı ile iklim koşulları bakımından Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcanıyor.

Kar yağışının 7 ay boyunca etkisini sürdürdüğü ve hava sıcaklığının da sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü kentte gece gündüz mesai yapan arıza ekipleri, snowtrack, kar motoru ve arazi araçlarıyla zorlu arazi koşullarını aşıp herhangi bir aksaklığa neden olmamak için çalışıyor.

Kentin "Pasinler-1 enerji nakil hattı" üzerinde meydana gelen arızayı gidermek için yola çıkan görevliler, Palandöken Dağı arkasında, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki noktaya büyük uğraşlar sonucu gidebildi.

Bölgeye yaklaşık bir metreyi bulan karda önce bir süre snowtrack araçla giden ekipler, ardından hattın arızalı bölümüne ulaşmak için bir süre de at sırtında ilerledi.

Ekipler, daha sonra kar kalınlığının yüksek olması ve atların da ilerleyememesi üzerine, yollarına yürüyerek devam ederek, arızanın yerini belirledi.

Görevliler, 3 saat süren zorlu yolculuktan sonra buz tutan direklere tırmanarak, arızayı çözdü.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bölgede 7 il, 58 ilçe ve 3 bin 500 köyde, 2 milyon 100 bin nüfusa hizmet götürdüklerini kaydetti.

Ülkede en zor iklim şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu'da vatandaşın elektriksiz kalmaması için çaba harcadıklarını anlatan Akbaş, "Bölgemizde kış çetin geçiyor. Ekiplerimiz şu anda bu doğa şartlarında arızaları gidermek için canla başla gayret ediyorlar. Hepsi şu anda sahada. Bölge halkımıza kışı hissettirmeden, yaşatmak için gayret ediyoruz." dedi. AA