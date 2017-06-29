Eldivan kirazına "kartlı" koruma

"Eldivan'ın kirazı/Dosta gider birazı/Artık çekemez oldum/Bana ettiğin nazı" dizeleriyle türkülere konu olan, farklı lezzetiyle tercih edilen Eldivan kirazını korumak için satıcılara kart hazırlandı.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, ilçede geçmişten gelen bir kiraz kültürü olduğunu söyledi.

Kirazın "bebek" gibi bakıma muhtaç bir meyve olduğuna işaret eden Karatatar, "Kiraz, çok mücadele edilmesi gereken bir meyvedir. Kirazda zamklanma, çürüme, sinek olur. Bunlarla hep mücadele edilmeli. Tabi bunun zamanını bilip o zaman mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Geçmiş yıllara göre bu sene verimde artış olduğunu vurgulayan Karatatar, "Bu sene verim oranımız fena değil. Soğuk biraz dokundu ama o soğuk aşırı etkilemedi. Yaptığımız ilanlarla don olacağı gece bütün vatandaşlarımız bahçelerinde talaş, gazel, duman çıkartıcı balyalar yaktılar. Onun çok faydası oldu. Yaklaşık 600-700 ton civarında bir verim elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Son günlerdeki yağmurun kiraza zarar verdiğini dile getiren Karatatar, "Son yağışlar kirazımıza biraz zarar verdi. Çok yağdığı için kirazlarımızda çatlamalar başladı. Ancak yapılan kalsiyum solisyonuyla kirazlarımızın kabuklarını sertleştirerek çatlamasını önledik. Bütün bu emeğin karşılığını da verimin yüksek olmasıyla alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı satıcıların başka yerlerden getirdiği ürünü 'Eldivan kirazı' diye sattıklarını belirten Karatatar, şöyle konuştu:

"Daha bizim kirazlar olmadan 'Eldivan kirazı' diye satanlar oluyor. Biz bunun önünü kesmek için bu sene Eldivan'dan kiraz alanlar için kart düzenledik. Kiraz üreticiler birliği kartı. Üzerinde amblemimiz ve kaydı var. Hemşehrilerimiz pazarda yakalarına takarlarsa dışarıdan gelen müşterilerimiz hem Eldivanlı hem de birlik üyesi olduğunu bilirler ve bu kişilerden güvenle kirazlarını alabilirler."

Kiraz üreticisi Osman Subaşı da kart uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

Başka yerlerden getirilen kirazın Eldivan adıyla satılmasına karşı çıktıklarını aktaran Subaşı, "Böyle bir uygulama üreticilerimiz için çok iyi oldu. Kimin Eldivan kirazı satıp satmadığı bu şekilde ortaya çıkacak." diye konuştu.