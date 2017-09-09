El emekleriyle dünyaya açıldılar

Mardinli ev kadınları, "Hayatım Yenibahar Projesi" kapsamında ilin kültürel zenginliğini yansıttıkları el emeği ürünlerle yurt dışına açıldı.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı "hoşgörü kenti"nde ev kadınları, Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'nde farklı ülkelerden 110 aday arasından ilk 10'a seçilen Mardinli Ebru Baybara Demir tarafından uygulamaya konulan "Hayatım Yenibahar Projesi" çerçevesinde el emeği ürünler hazırlamaya başladı.

Görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesinin desteğiyle zamanla sayıları 50'ye ulaşan kadınlar, tarihi bir konakta kurulan atölyede veya evlerinde ilin geleneksel el sanatlarını yansıtan takı, anahtarlık ve süs eşyası gibi ürünler hazırlıyor.

Kadınların etnik motifler kullanarak hazırladığı ürünler, tanıtımlarının yapıldığı ABD, Arjantin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde ilgi görüyor.

"Kurumsal müşterilerimiz var"

Proje koordinatörü Demir, bölgenin zengin kültürünü, el işlerine de yansıttıklarını belirtti.

Artuklu Belediyesinin desteğiyle işlerini geliştirme fırsatı bulduklarını anlatan Demir, "Özel ürünler yapıyoruz. Yurt dışından çok talep görüyoruz. Kurumsal müşterilerimiz var. ABD'de iki satış noktamız bulunuyor. Arjantin, Fransa ve İngiltere'ye ürün gönderiyoruz. Ürünlerimize yurt içinden de çok talep var. El işçiliği dünyada artık bir trend. İnsanın elinin değdiği, ruhunu yansıttığı işler çok daha değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

"İş güç sahibi olmak çok güzel"

Projede yer alan kadınlardan 43 yaşındaki Pervin Öğdür, bir arkadaşının önerisiyle bu işe başladığını söyledi.

İki yıldır el emeği ürünler hazırladığını anlatan Öğdür, "Buradan kazandığımı üç çocuğumun eğitimine harcıyorum." dedi.

İki çocuk annesi Hasret Kerelti (30), eşinin, bu projede yer almasına önceleri karşı çıktığını, daha sonra destek verdiğini söyledi.

Güzel ürünler hazırladığını, bunların yurt dışına gönderilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kerelti, "İş güç sahibi olmak çok güzel." dedi. AA