El emeği işleme ile engelleri aşıyorlar

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmaların çalışanları onlar. Hepsi zihinsel engelli.
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13. EİT Liderler Zirvesi başladı