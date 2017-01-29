Eksi 7 derecede yüzme şenliği

Bünyan ilçesinin Pınarbaşı mevkisinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen şenlik, yaklaşık 40 sporcunun doğa yürüyüşüyle başladı. İlçe merkezinden yürüyüşe geçen sporcular, gruplar halinde yüzme şenliğinin yapılacağı yapay gölet alanına geldi.

Burada kendilerine ayrılan bölümlerde hazırlıklarını yapan sporcular, startın verilmesiyle kıyasıya yarıştı.

Erkekler kategorisinde Orhan Demir birinci, Kenan Çağlar ikinci, 11 yaşındaki Adnan Efe Çınar ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara, madalya verildi. Kadınlar kategorisinde ise yarışmaya sadece Aynur Aslan katıldı.

Yarışların ardından sporculara kuru fasülye ve pilav ikram edildi.

Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılım olduğunu söyledi.

Daha önce arkadaş çevresinde gerçekleştirilen etkinliğin artık geleneksel bir yarış haline geldiğini belirten Serim, Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise etkinliğin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı.