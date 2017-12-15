Ekmeğini "taştan" çıkarıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bedensel engelli 2 çocuk babası 30 yaşındaki Uğur Çevik, Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi'nin açtığı atölyede öğrendiği agat taşı işlemeciliği sayesinde iş sahibi oldu.

İş bulamayınca Çubuk Agat Taşı İşleme Atölyesinde kursa katılan ve altı ay boyunca kursa giden Çevik, taş işlemeyi öğrendi. İşlediği taşlardan kolye, yüzük, tespih gibi ürünler yaptı. Bir taraftan yaptığı ürünleri internetten pazarlarken diğer taraftan da fuar ve festivallere katılarak Çubuk'un meşhur agat taşını tanıtıyor.

“Usta başı olmak ve bu işi engelli arkadaşlarıma öğretmek en büyük hayalim”

Ekmeğini agat taşından çıkaran Çevik: "Bu taşın başka vatandaşlarımızın da ekmek kapısı olmasını istiyorum ve ilçemizden dünyaya pazarlamak istiyorum. Atölyede usta başı olarak bu işi engelli arkadaşlarıma öğretmek en büyük hayalim" dedi.

“Agat taşı sayesinde hayata sımsıkı tutundum”

Yaklaşık bir yıldır agat taşı sayesinde evine ekmek götürdüğünü anlatan Çevik, sözlerine şöyle devam etti:

"Altı aylık eğitimin sonunda agat taşı sayesinde hayata sımsıkı tutundum. Bugün kolye, yüzük, küpe, tespih ve masa aksesuarları yapıyorum. Agat taşıyla uğraşmak çok güzel bir şey, insanın her yönden pozitif olmasını sağlıyor. Bütün stresimizi, sıkıntımızı taşı işlerken atabiliyoruz. Deyim yerindeyse ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Önce köylere giderek bu taşı buluyor, bulduğumuz taşları atölyemize getirip temizliğini yaptıktan sonra kesim ve uygulama aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Benim en büyük isteğim bir usta seviyesine gelene kadar işi bütün incelikleriyle öğrenebilmek ve benim gibi engellilere de bu mesleği öğretmek. Bu taşın başka vatandaşlarımızın da ekmek kapısı olmasını istiyorum ve ilçemizden dünyaya pazarlamak istiyorum. Bana ustam öğretti benim de bu işi engelli arkadaşlarıma öğretmek en büyük hayalim. Bunun için de elimden gelen gayreti gösteriyorum."

“Taşlarla uğraşmak bana huzur ve mutluluk veriyor”

Sabahın erken saatlerinde başladığı işini gün batana kadar sürdürdüğünü anlatan Çevik, "Başka gelirim yok. Geçimimi böyle sağlıyorum. Sabah saat 07.00'de kalkarım, akşam 17.00'ye kadar çalışırım. Burada zamanın nasıl geçtiğini hiç bilmiyorum. Taşlarla uğraşmak bana huzur ve mutluluk veriyor." dedi.

AA