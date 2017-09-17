Ekmeğini "acı"dan çıkaran köy

Tarıma dayalı ekonomisi her geçen gün gelişen Kilis'teki 2 bin nüfuslu Hasanceli Köyü, kırmızı biber üretimi ve işlemesiyle her geçen gün kendini geliştiriyor.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'teki 2 bin nüfuslu Hasanceli köyü, geçiminin büyük bölümünü kırmızı pul biber ve salça üretiminden sağlarken, ihracatta da adından söz ettirmeye başladı.

Geçen yıl Suriye'deki gelişmeler nedeniyle sosyal ve ekonomik anlamda zor günler geçiren Kilis, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde oluşan güvenli ortam sayesinde, bu yıl ekonomik anlamda önemli ilerleme kat etti.

Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan kırmızı biber, Suriye'nin Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kürt Dağı eteklerinde ve Musabeyli ilçesinde yoğun bir şekilde üretiliyor.

Kadınların çoğunlukta olduğu hasatta, işçiler aileleriyle birlikte biber topluyor. Kuruması için açık alanlara serilen ardından köydeki fabrikalarda özenle seçilen kımızı biberler, salça ve pul biber olarak yurtdışına ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Kırmızı biber en yoğun üretimin yapıldığı Hasanceli Köyünde 8 pul biber ve salça fabrikası bulunuyor. 2 bin nüfuslu Hasanceli köyündeki Dağcıoğlu pul biber ve salça fabrikasından Suudi Arabistan, Irak ve Almanya’ya pul biber ve salça ihraç ediliyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesinden alınan verilere göre, Kilis'te, 15 bin 700 dekar alandan 17 bin ton kırmızı biber elde ediliyor. Kilis, pul biber üretiminde de Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor

"2 bin nüfuslu köyden 3 ülkeye ihracat"

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'te tarımsal faaliyetlerin ülke ekonomisine çok önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kilis'in çok verimli topraklara sahip olduğunu ifade eden Avcı, kentte biber üretimini yanı sıra zeytin ve üzüm gibi ürünler elde edilğini dile getirdi.

Kilis'te su sıkıntısı yaşanması nedeniyle istenilen yüksek verimin elde edilemediği belirten, Avcı, şöyle konuştu:

"Musabeyli ilçesinde 17 bin ton biber üretimi gerçekleştiriliyor. Buradan ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlanıyor. Valilik ve kaymakamlık olarak biberin üretilmesi noktasında katkı sağlayıp, daha farklı alanlarda nasıl zenginleştirebiliriz diye çalışmalar yürütüyoruz. Kilis toprakları verimli olan zeytin, üzüm ve bunun yanında sebzecilik ve meyvecilik çok kaliteli bir şekilde yapılıyor. Bu ürünlerin farklı bölgelere göre daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Kilis'te ürünlerin gün yüzüne çıkartıp teşviklerle üretimi artıracağız. Diğer bölgelere göre tek dezavantajımız su. Mevcut potansiyelin artması için barajlar yapılıyor, su sorunu çözdükten sonra Kilis havzası çok ciddi manada tarımsal potansiyele kavuşacağını düşünüyorum."

"Tarımdaki gücümüzle anılmak istiyoruz"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de yaşanan su sıkıntısından dolayı istenilen verimin elde edilemediğine işaret etti.

Su sorunun çözülmesi halinde Kilis'in Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"2 bin nüfuslu bir köyde 8 tane fabrikamız var. Kahramanmaraş'ta 13 bin dekar üretim alanı var ancak orada daha fazla üretim gerçekleştiriliyor. Burada yaşanan su sıkıntısından dolayı istenilen verim elde edilemiyor. Eğer bu sıkıntı çözülürse buradaki verimimiz iki katına çıkar. Kilis Türkiye’de biber yetiştiriciliğinde üçüncü sırada yer alıyoruz. Kilis'in tarımdaki gücünün bilinmemesinin sebebi Suriye’de yaşanan sıkıntılar ve Kilis'e atılan roketlerdi. Biz Suriye’de yaşanan olaylar değil, tarımdaki gücümüzle anılmak istiyoruz. Çiftçilerimizle ele ele vererek buradaki tarımı en iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz."

Pul biber ve salça fabrikası sahibi İbrahim Dağcı ise kırmızı biberin tarladan fabrikaya gelene kadar büyük emek sarf edildiğini söyledi.

Suudi Arabistan, Irak ve Almanya gibi ülkelere ihracat yaptıklarını aktaran Dağcı, "Bunun yanı sıra Türkiye'nin her tarafına pul biber ve salça gönderiyoruz. Amacımız daha iyi bir şekilde, daha verimli bir şekilde üretim yapabilmek. Şu anda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 70 çalışanımız." diye konuştu.