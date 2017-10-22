Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hava sıcaklığının güneş altında 30 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, ekim ayının son günlerinde hafta sonu denize girmenin keyfini yaşadı.

Meteoroloji görevlilerince hava sıcaklığının güneş altında 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı ile "Duba plajı" olarak bilinen Gönül yolu bitimindeki kumsaldan denize giren vatandaşlar, ekim ayında güneşli havanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar güneşlendi, çocuklarıyla plajda oynadı, denize girdi, yürüyüş yaptı, balık tuttu.

"Bana göre su yaz mevsiminden bile ılık"

Denizin tadını çıkaranlardan Elif Işık da "Hava çok güzel. Pazartesi gününden sonra hava bozacakmış. Pastırma yazı yaşıyoruz. O yüzden de bugünleri değerlendirelim istedik. Biraz önce uzun uzun denizde yüzdüm. Şimdi de güneşleniyorum. Deniz suyu çok güzel. Bana göre su yaz mevsiminden bile ılık. Sarımsaklı plajları yaz mevsiminde çok kalabalıktı. Şimdi ise sakin. Bunun tadını çıkarıyoruz. Ama tabi kumsal biraz hüzünlü ve garip geldi bana. Demek ki yaz mevsiminin kalabalığının da ayrı bir zevki oluyormuş." diye konuştu.

İstanbul'dan Ayvalık'a gelerek ekim ayının son günlerinde denize giren ve güneşlenen tatilci Dilek İpekçi de "Anadolu'nun doğusunda yavaş yavaş etkili soğuklar başlarken biz burada halen denizin ve kumsalın keyfini sürüyoruz. İstanbul'un kalabalığından kaçıp, burada sakin bir ortamda denize girebilmek çok güzel bir duygu." yorumunu yaptı.

Bu mevsimde Türkiye'nin birçok bölgesinde böylesi güzel bir havanın bulunamayacağını savunan bölge sakini İbrahim İnan ise bu sonbaharın öncekilere göre daha sıcak geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA