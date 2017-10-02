Eğlenceli trafik eğitimi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'ndaki 5 bin 122 metrekare alan üzerine alt geçitten üst geçide kadar her ayrıntı düşünülerek geçen yıl inşa edilen parkta, 10 bin çocuğa eğitim verildi.

Sınıflarda teorik bilgiler verilen çocuklar, daha sonra piste çıkarak öğrendiklerini akülü araçlarla uygulamalı olarak pekiştiriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı açıklamada, Türkiye'nin örnek parklarından birini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yaptıkları işlerde her zaman en doğrusu ve güzeli için uğraştıklarını belirten Polat, şunları söyledi:"Türkiye'de daha önce var olan bütün eğitim parklarını gezdik. Oradaki arkadaşlarımıza 'Başka ne yapmak isterdiniz?' diye sorduk. En çok söyledikleri alt geçitti mesela. Biz de buraya alt geçidi yaptık. Ortasına bir kanal yaptık. Sınıflarda çocuklarımıza teorik eğitim veriyoruz. Daha sonra araçlarına binerek pratik eğitim yapıyorlar. Burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışıyoruz. Okullarımızdaki 7 bin 500 öğrenciye bu eğitimleri verdik. Kur'an kursu öğrencileri ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla birlikte toplam 10 bin kişiye eğitim verdik."

Çocukların eğitim dolayısıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran Polat, öğrenci ve velilerin kendisine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. AA